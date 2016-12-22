МВД начало проверку после акции «Левого блока» у здания Роскомнадзора

МВД начало проверку после акции движения «Левый блок» около здания Роскомнадзора в Москве. Об этом рассказали РБК в пресс-службе столичного управления Министерства внутренних дел.

«Cегодня в службу «02» от граждан поступило сообщение о нарушении общественного порядка в Китайгородском проезде. Опрошенные сотрудниками полиции очевидцы сообщили, что правонарушители скрылись с места сразу же после вызова сотрудников полиции. На место была вызвана следственно-оперативная группа», — сообщил собеседник РБК в пресс-службе.

В среду, 19 июля, на странице движения «Левый блок» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение, что его активисты закрыли двери Роскомнадзора велосипедными замками и повесили заглушку, которая символизирует заблокированные ведомством сайты.

Как рассказал РБК пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, до начала рабочего дня к зданию ведомства подошли пять человек, которые скрывали свои лица. Они зажгли один файер, а потом убежали, когда появилась охрана, сказал собеседник РБК. Ампелонский отметил, что на работу Роскомнадзора этот инцидент никак не повлиял.