МВД разрешило останавливать автомобилистов вне стационарных постов

МВД России отменило приказ, запрещающий автоинспекторам останавливать автомобилистов вне стационарных постов. По мнению опрошенных РБК экспертов, это может привести к росту коррупции среди сотрудников ГИБДД

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Министерство внутренних дел (МВД) вернуло сотрудникам ГИБДД право останавливать автобусы и автомобили вне стационарных постов ДПС. Об этом на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства заявил первый замглавы МВД Александр Горовой, сообщает ТАСС.

«Мы отменили приказ, принятый пять лет назад по линии МВД, запрещающий останавливать транспортные средства вне стационарных постов», — сказал он. ​Горовой подчеркнул, что издание этого документа было ошибкой. РБК направил официальный запрос в МВД России.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев в комментарии РБК заявил, что отмена приказа, запрещающего останавливать транспортные средства вне стационарных постов, ни на что не повлияет. «Никто ничего и не запрещал. Говорили о том, что нельзя останавливать автомобиль без причин, для проверки документов. Но это по сути ничего не меняло. Инспектор останавливал автомобили, ссылаясь на проведение спецмероприятий (в таком случае машину можно останавливать. — РБК)», — сказал Канаев. Он полагает, автомобилистов как останавливали вне стационарных постов, так и будут останавливать.

Возможность останавливать транспортные средства вне стационарных постов может привести к злоупотреблениям со стороны автоинспекторов, заявил РБК председатель движения автомобилистов «Свобода выбора», депутат Госдумы, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. «До сегодняшнего дня остановить водителя могли только в случае, если он нарушил правила дорожного движения. Не исключено, что сейчас сотрудник будет останавливать и смотреть, к чему можно прицепиться. Здесь риски 50 на 50. С одной стороны, это может способствовать большей выявляемости административных и уголовных преступлений и их профилактике, а с другой стороны, возможны злоупотребления», — сказал он.

По его словам, эффективность решения «будет зависеть от контроля соответствующих служб».

Похожего мнения придерживается вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. Он полагает, что разрешение автоинспекторам останавливать машины вне стационарных постов приведет к развитию коррупции. «Пять лет назад отменяли для того, чтобы победить коррупцию и обезопасить водителей на дорогах федерального значения между городами. Известно, что были случаи, когда бандиты останавливали автомобилистов, грабили, убивали. Сегодня узаконили то, что де-юре запрещалось, а де-факто происходило», — сказал в разговоре с РБК Хайцеэр. Он добавил, что нововведение ввели, вероятно, для «мнимой борьбы с терроризмом».

В последней редакции Административного регламента по работе сотрудников ДПС (утвержденного в 2009 году и обновленного в декабре 2014 года) указано, что автоинспекторы могут останавливать транспортные средства только в случае, если водитель нарушил правила или для оказания помощи. Для проверки документов автолюбителей можно останавливать только на стационарных постах ДПС.

В марте 2017 года на портале Госавтоинспекции появилось сообщение о разработке новой редакции Административного регламента. В публикации было указано, что в целях реализации общественного порядка и в условиях сокращения штата предложено отменить запрет на остановку транспортных средств для проверки документов вне стационарных постов.