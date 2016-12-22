Порошенко побывал на линии разграничения Грузии и Южной Осетии

Петр Порошенко (в центре) на линии разграничения Грузии и Южной Осетии (Фото: Михаил Палинчак / ИнА «Украинское фото»)

Президент Украины Петр Порошенко призвал Грузию объединить свои усилия с Украиной, чтобы «освободить» Южную Осетию и территорию Донбасса. Об этом заявил украинский лидер во время посещения с грузинским лидером Георгием Маргвелашвили линии разграничения между Грузией и Южной Осетией, сообщается на сайте украинского лидера.

По словам Порошенко, у Тбилиси и Киева есть общий «агрессор» — Россия. «Я верю, что сегодня мир объединен, Россия остается в изоляции», — заявил украинский лидер. Он призвал Москву предпринять шаги, которые способствуют «деоккупации украинской и грузинской территорий».

​Порошенко отметил важность прибытия на границу между Грузией и Южной Осетией. «Это не линия соприкосновения. Это даже не является линией оккупации. Это пропасть между прошлым и будущим», — сказал он.

По словам Порошенко, «люди оказались за колючей проволокой» из-за «политики» России. Он рассказал, что с грузинской стороны «цветущий Тбилиси, 5-ти звездочные отели Батуми, горнолыжные курорты, счастливые люди, инвесторы, экономический рост, безвизовый режим, соглашение об ассоциации с ЕС», а с осетинской — «слезы» и «гуманитарная катастрофа».

В свою очередь Маргвелашвили заявил, что грузинские власти призывают людей из Южной Осетии приезжать в Грузию. «Никогда украинский и грузинский народы не сломаются, и будут стойкими», — заявил он.

Южная Осетия объявила свою независимость от Грузии в начале 1990-х годов. Независимость Южной Осетии признала Россия, Венесуэла, Никарагуа и два островных государства — Науру и Вануату.

В 2016 году сообщалось, что Южная Осетия планирует провести в 2017 году референдум, на котором ее граждане решат вопрос о вхождении республики в состав России. В Кремле, комментируя желание республики провести плебисцит, заявили, что Южная Осетия является независимым государством, которое «признала» Россия и с которым она установила дипломатические отношения.

В апреле президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сказал, что вероятность того, что Южная Осетия войдет в состав России — «стопроцентная». Он пояснил, что республика присоединится к Российской Федерации, если будут объедены Северная и Южная Осетия.