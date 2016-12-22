Арбитраж Башкирии отказал АФК «Система» в экономической экспертизе

Арбитражный суд Башкирии отказался удовлетворить ходатайство АФК «Система» о проведении судебной экономической экспертизы реорганизации «Башнефти», заявила судья Ирина Нурисламова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители АФК «Система» просили назначить экономическую проверку с подключением аудиторов из «большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG). «Роснефть» попросила суд отказать в данном ходатайстве по причине того, что для определения состояния предшествовавшего и последовавшего за реорганизацией «Башнефти» «никаких специальных познаний... не требуется».

Представитель АФК «Система» Сергей Копытов сказал РБК, что компания будет подавать апелляцию на это решение судьи.

Кроме того, как сообщает «РИА Новости», АФК «Система» также заявила о ходатайстве с целью назначить вторую экспертизу, теперь уже 49,4% акций «Системы-Инвест», ранее принадлежавших «Башнефти».

Ранее сообщалось, что АФК «Система» объявила о техническом дефолте по причине невозможности выполнять свои обязательства из-за ареста, наложенного судом на ее активы. Тогда акции «Системы» подешевели на 11,5 руб. за акцию (на 3,44%). Этот уровень считался минимальным с 27 июня, когда акции «Системы» подешевели сразу на 17% — больше, чем за все предыдущие три года.

«Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая, требуя 106,6 млрд руб. за ущерб, который был нанесен «Башнефти» при реорганизации компании в 2013–2014 годах. Позже «Роснефть» увеличила сумму до 170,6 млрд руб., объяснив это изменением курса рубля по отношению к доллару. Заседание 19 июля является третьим по иску «Роснефти» к «Башнефти».