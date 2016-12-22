Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,44 58,91 EUR Нал. 68,58 67,93 USD Бирж. 59,18 +0,00 EUR Бирж. 68,16 -0,23 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1943,44 -0,22% РТС 1034,46 -0,38% Brent 49,14 +0,90% DJIA 21587,97 +0,06% Nasdaq 6369,89 +0,40% FTSE 7439,96 +0,67%
Арбитраж Башкирии отказал АФК «Система» в экономической экспертизе
Лента новостей
Порошенко побывал на линии разграничения Грузии и Южной Осетии 17:06, Политика Издатели учебников попросили ФАС проверить Министерство образования 17:03, Общество Девять сенаторов уйдут из Совета Федерации в сентябре 17:00, Политика В Омске судью в отставке заподозрили в махинациях с материнским капиталом 16:59, Общество Арбитраж Башкирии отказал АФК «Система» в экономической экспертизе 16:53, Бизнес Рейтинговый передел: как изменился финансовый рынок России после 14 июля 16:44, Финансы Камень, ножницы, лазер: высокотехнологичное оружие стран мира 16:41, Политика  Глава АКРА — РБК: «Не все были готовы к окончанию переходного периода» 16:40, Интервью Глава Эксперт РА — РБК: «Любой кредитный рейтинг — это мнение агентства» 16:40, Интервью Миноритариям засекретили доступ к информации о госкомпаниях 16:38, Бизнес В Петербурге задержали шесть человек по подозрению в разбое 16:38, Общество «Касперский» назвал число пострадавших от вирусов-шифровальщиков 16:22, Технологии и медиа Конституционный суд посмертно отказал Носику в рассмотрении жалобы 16:16, Общество СМИ узнали о внесении Daimler в турецкий список поддерживающих терроризм 16:07, Политика ВТБ увеличит свою долю в азербайджанской «дочке» до 100% 16:05, Финансы Rolls-Royce опубликовал первое изображение своей самой дорогой модели 16:00, Авто Цифровая эпоха уже создала $2,8 трлн: как подружиться с облаками и вам 15:49, РБК и SAP Бенефициар «Югры» не покидал Россию в связи с ситуацией вокруг банка 15:45, Финансы «ВымпелКом» закроет около двухсот отходящих ему салонов «Евросети» 15:31, Бизнес Ловцы серого: как автоматизировать борьбу с контрафактом в Рунете 15:29, Свое дело СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой» 15:20, Общество Александр Кержаков стал экспертом «Матч ТВ» 15:18, Спорт В Ульяновской области предложили заменить «брак» на «семейный союз» 15:14, Общество Дума приняла во втором чтении закон о российских «научных долинах» 15:11, Общество Руководителя сибирского центра Transparency оштрафовали на 10 тыс. руб. 15:10, Политика Роскомнадзор рассказал об акции активистов «Левого блока» у своего здания 14:55, Политика Дума проголосовала за одобрение кандидатов в главы РАН Путиным 14:52, Общество Власти Москвы сообщили о росте числа опасных природных явлений 14:52, Общество
Арбитраж Башкирии отказал АФК «Система» в экономической экспертизе
Бизнес, 16:53
0
Арбитраж Башкирии отказал АФК «Система» в экономической экспертизе

Арбитражный суд Башкирии отказался удовлетворить ходатайство АФК «Система» о проведении судебной экономической экспертизы реорганизации «Башнефти», заявила судья Ирина Нурисламова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители АФК «Система» просили назначить экономическую проверку с подключением аудиторов из «большой четверки» (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young и KPMG). «Роснефть» попросила суд отказать в данном ходатайстве по причине того, что для определения состояния предшествовавшего и последовавшего за реорганизацией «Башнефти» «никаких специальных познаний... не требуется».

Представитель АФК «Система» Сергей Копытов сказал РБК, что компания будет подавать апелляцию на это решение судьи.

Кроме того, как сообщает «РИА Новости», АФК «Система» также заявила о ходатайстве с целью назначить вторую экспертизу, теперь уже 49,4% акций «Системы-Инвест», ранее принадлежавших «Башнефти».

Против «Системы»: хроника процесса по крупнейшему иску «Роснефти»
Бизнес

Ранее сообщалось, что АФК «Система» объявила о техническом дефолте по причине невозможности выполнять свои обязательства из-за ареста, наложенного судом на ее активы. Тогда акции «Системы» подешевели на 11,5 руб. за акцию (на 3,44%). Этот уровень считался минимальным с 27 июня, когда акции «Системы» подешевели сразу на 17% — больше, чем за все предыдущие три года.

«Роснефть» подала иск к АФК «Система» 2 мая, требуя 106,6 млрд руб. за ущерб, который был нанесен «Башнефти» при реорганизации компании в 2013–2014 годах. Позже «Роснефть» увеличила сумму до 170,6 млрд руб., объяснив это изменением курса рубля по отношению к доллару. Заседание 19 июля является третьим по иску «Роснефти» к «Башнефти».

Теги: АФК «Система» , «Роснефть» , Арбитражный суд Башкирии
Главное
Миноритариям засекретили доступ к информации о госкомпаниях Бизнес
Материалы по теме
АФК «Система» объявила о техническом дефолте Бизнес
Суд отложил рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система» Бизнес
«Система» попросила суд арестовать активы «Роснефти» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку