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В Петербурге задержали шесть человек по подозрению в разбое
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В Петербурге задержали шесть человек по подозрению в разбое
Общество, 16:38
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В Петербурге задержали шесть человек по подозрению в разбое

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали шесть мужчин, подозреваемых в разбойных нападениях. Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета. Они задержаны по уголовному делу по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Как отмечается в сообщении, был задержан руководитель преступной группы 60-летний Леонид Колесников и пятеро мужчин в возрасте от 34 до 56 лет.

Как полагает следствие, задержанные участвовали в двух преступлениях. Так, в марте в поселке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга неизвестные напали на предпринимателя и украли у него автомобиль Mitsubishi и мобильный телефон.

Второе преступление было совершено в июне. В середине июня неизвестные напали на магазин на проспекте Культуры по заказу человека, личность которого правоохранительные органы не установили. Нападавшие, угрожая сотруднику магазина пистолетом, завладели помещением и украли имущество на сумму более одного миллиона рублей, отмечается в сообщении СК.

В ходе расследования было установлено, что к этим двум преступлениями причастна одна и та же вооруженная преступная группа, которой руководит Колесников. Ранее он был членом одного из преступных сообществ, отметили в Следственном комитете. Кроме того, преступная группа, которой руководил Колесников, занималась вымогательством денег у граждан и предпринимателей в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов провели 18 июля 35 обысков по делу о разбойных нападениях. В результате были найдены и изъяты более четырех тысяч патронов, гранатомет, десять гранат, 18 пистолетов и пистолетов-пулеметов, шесть автоматов, винтовка зарубежного производства, а также самодельное взрывное устройство.

Теги: Санкт-Петербург , Следственный комитет , разбойное нападение
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