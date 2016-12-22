Дума ввела уголовное наказание для организаторов «каруселей» на выборах

Депутаты Госдумы на заседании в среду, 19 июля, приняли в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс России, которые предусматривают тюремное заключение и увеличенные штрафы за так называемые «карусели» на выборах, когда один и тот же человек голосует по несколько раз на разных участках. Законопроект единогласно поддержали 395 парламентариев, передает корреспондент РБК.

Закон вводит уголовное наказание «за совершение незаконных действий более двух раз в ходе одного и того же голосования». Максимальное наказание за нарушение статьи «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме» составит до пяти лет лишения свободы.

В свою очередь, штрафы для членов избирательных комиссий за эти преступления выросли вдвое — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. против первоначальных 100–300 тыс. руб. Наказание для избирателей при этом снижено с 200–500 тыс. до 100–300 тыс. руб.

Поправки были внесены в июне главами законодательных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом, а также депутатом-единороссом Виктором Пинским.

Как отмечал ранее Крашенинников, «карусель» — это один из самых распространенных способов граждан незаконно воздействовать на результаты выборов, участвуя в них многократно».

«Это становится возможным, если перед входом в избирательный участок человеку передают уже заполненный бюллетень, который он опускает в урну для голосования. На выходе из участка он передает организатору «карусели» новый бланк. За это организатор мошеннической схемы чаще всего предлагает участнику денежное или другое вознаграждение», — пояснил депутат.

Ранее уголовного наказания за эти действия не предусматривалось.