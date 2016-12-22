Не менее девяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

Девять человек, среди которых один ребенок возрастом до года, пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Перми, который съехал в кювет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) по Пермскому краю.

Согласно информации СК, днем 19 июля пассажирский автобус ехал по улице Якутской города Перми. Во время движения он съехал в кювет. Пострадавших доставили в медучреждения.

Следователи проводят проверку по факту травмирования пассажиров автобуса в ДТП.

По данным регионального МЧС, автобус съехал в кювет и столкнулся с препятствием.

Пресс-служба регионального МВД уточняет, что пассажирский автобус НЕФАЗ выполнял рейс по маршруту Краснокамск — Пермь. Водитель автобуса, по данным полиции, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство улетело в правый кювет, а потом наехало на препятствие.

Издание «В Курсе» сообщает со ссылкой на Минздрав Пермского края о 13 пострадавших в ДТП, среди которых один ребенок в возрасте «чуть больше года».