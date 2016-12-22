В Крыму создадут рабочую группу для наблюдения за настроением туристов

Крымские власти намерены создать рабочую группу для наблюдения за настроением отдыхающих в связи с введением курортного сбора. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в Facebook.

По его словам, с руководителями курортных регионов уже договорились о создании рабочей группы, «которая будет проводить мониторинг — насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов». Аксенов полагает, что это позволит оперативно реагировать на ситуацию и вносить необходимые изменения.

Госдума 19 июля приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора в туристических регионах России — Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Законом в экспериментальном режиме вводится плата в размере до 100 руб. в сутки за пользование туристической инфраструктурой в указанных регионах, однако в первый год она не может превышать 50 руб. в сутки. Впоследствии плату могут увеличить до верхней планки.

Размер сбора может варьироваться в зависимости от сезона, времени пребывания отдыхающего, а также значения курорта. В частности, сбор может быть снижен до нуля.

Вырученные деньги будут направлять в бюджет экспериментального региона. Контролировать расход средств будут общественные организации.

До 1 декабря 2017 года регионы должны принять местные законы о курортном сборе. Туристы начнут платить налог с 1 мая 2018 года.