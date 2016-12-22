Экс-мэра Керчи приговорили к восьми годам колонии за взятку

Керченский городской суд приговорил бывшего главу администрации города Сергея Писарева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 6,4 млн руб. за получение взятки в 3,2 млн руб., сообщает ТАСС.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее, 22 июня 2016 года, стало известно, что в отношении Писарева возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Прокурор республики Наталья Поклонская взяла расследование под личный контроль.

По информации прокуратуры Крыма, глава керченской администрации получил 3,2 млн руб. в долларовом эквиваленте «за совершение действий по выделению земельных участков под коммерческое использование».

Как сообщала «РГ», Писарев должен был получить взятку за содействие в заключении администрацией города договоров аренды и купли-продажи земельных участков на Аршинцевской косе. По информации издания, там находится один из лучших в Керчи песчаных пляжей. Начиная с 1990-х годов там начали активно развивать туристическую инфраструктуру. На вымогательство в УФСБ пожаловался местный предприниматель, после чего Писарева задержали при передаче денег.

Депутаты Керченского городского совета 7 июля отправили Писарева в отставку.

В августе 2016 года на должность мэра Керчи назначили Владимира Подлипенцева. На посту он пробыл меньше года. В апреле 2017 года глава администрации подал в отставку, объяснив это проблемами со здоровьем.