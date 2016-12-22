Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,43 58,91 EUR Нал. 68,60 67,92 USD Бирж. 59,05 -0,13 EUR Бирж. 68,04 -0,35 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1940,58 -0,37% РТС 1035,40 -0,29% Brent 49,09 +0,80% DJIA 21574,73 -0,25% Nasdaq 6344,31 +0,47% FTSE 7390,76 +0,01%
Минфин поддержал раздельное регулирование вина и остального алкоголя
Лента новостей
МВД Абхазии опубликовало фото подозреваемых в убийстве туриста из России 14:01, Общество Власти Китая частично заблокировали WhatsApp на территории страны 13:51, Общество Минюст Грузии заявил о двух отказах Киева выдать Саакашвили 13:48, Политика Ротенберг вышел из числа совладельцев издательства «Просвещение» 13:44, Бизнес В Крыму создадут рабочую группу для наблюдения за настроением туристов 13:32, Политика Неудачная перспектива: как ДНР хотели превратить в Малороссию 13:31, Мнение Однопартийцы внесли $1,9 млн залога за экс-губернатора Харькова Добкина 13:22, Политика В Росгвардии рассказали о похвале Собянина за работу на акциях 12 июня 13:18, Общество Россия завоевала пятое золото на чемпионате мира по водным видам спорта 13:18, Спорт Минфин поддержал раздельное регулирование вина и остального алкоголя 13:15, Экономика Мормон и рокер: что известно о новом после США в России Хантсмане 13:14, Политика Власти Москвы рассказали о банкротстве компании-владельца эвакуаторов 13:02, Авто Экс-мэра Керчи приговорили к восьми годам колонии за взятку 13:01, Политика Суд освободил из-под стражи осужденного за разбой инвалида Мамаева 12:58, Общество Газета «Советский спорт» не вышла в Москве из-за технического сбоя 12:49, Технологии и медиа Google запустила адаптированную под запросы пользователей ленту новостей 12:46, Технологии и медиа Сурков рассказал о «хайпе по поводу воображаемого государства Малороссия» 12:44, Политика В парламент Петербурга внесли законопроект о борьбе с фейковыми митингами 12:43, Политика Оборот бизнеса вокруг шоу «Дом-2» превысил 5,7 млрд руб. в год 12:41, Технологии и медиа Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 33% на российскую сталь 12:39, Бизнес Деньги из «лобного места»: экономика скандального шоу «Дом-2» 12:38, Бизнес В Подмосковье задержано движение 18 поездов из-за обрыва кабеля 12:37, Общество Совет судей определил стоимость свадьбы дочери судьи на Кубани 12:34, Общество Эстонская полиция через 14 лет поисков нашла украденный велосипед 12:30, Общество ОАК предсказала покупки самолетов российскими авиакомпаниями на $135 млрд 12:26, Бизнес Совфед заявил об ответных мерах на решение Польши о сносе памятников 12:24, Политика
Минфин поддержал раздельное регулирование вина и остального алкоголя
Экономика, 13:15
0
Минфин поддержал раздельное регулирование вина и остального алкоголя

Министерство финансов поддержало инициативу Министерства сельского хозяйства о раздельном регулировании «вина и виноделия» и других видов алкоголя, заявил заместитель министра финансов Илья Трунин, передает ТАСС.

Речь идет о проекте закона о разделении регулирования производства вина и другого алкоголя, который «Единая Россия» внесла в Госдуму 14 июля.

Соответствующий документ разделяет производство алкоголя из винограда и из этилового спирта. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что общее регулирование винного производства и другого алкоголя «затрудняет развитие» винной отрасли и усложняет надзор и контроль за соблюдением законодательства в этой сфере.

По мнению авторов проекта закона, оборот вина должен, как и раньше, регулироваться законодательством вместе с другим алкоголем.

Принятие законопроекта о вине в России обсуждали участники совещания в Абрау-Дюрсо под председательством Дмитрия Медведева в мае 2014 года. Было предложено признать вино сельскохозяйственным продуктом и передать контроль за его производством, который сейчас осуществляет Росалкогольрегулирование, Минсельхозу. На собрании также предлагали разрешить рекламу вина.

Теги: алкоголь , Минсельхоз , Росалкогольрегулирование , Вино , Минфин России , Илья Трунин ...
Главное
Сурков рассказал о «хайпе по поводу воображаемого государства Малороссия» Политика
Материалы по теме
Минсельхоз пообещал вывести российское вино на мировой уровень Бизнес
Госдуме предложили отделить производство вина от другого алкоголя Общество
Медведев взял вино на себя Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку