Минфин поддержал раздельное регулирование вина и остального алкоголя

Министерство финансов поддержало инициативу Министерства сельского хозяйства о раздельном регулировании «вина и виноделия» и других видов алкоголя, заявил заместитель министра финансов Илья Трунин, передает ТАСС.

Речь идет о проекте закона о разделении регулирования производства вина и другого алкоголя, который «Единая Россия» внесла в Госдуму 14 июля.

Соответствующий документ разделяет производство алкоголя из винограда и из этилового спирта. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что общее регулирование винного производства и другого алкоголя «затрудняет развитие» винной отрасли и усложняет надзор и контроль за соблюдением законодательства в этой сфере.

По мнению авторов проекта закона, оборот вина должен, как и раньше, регулироваться законодательством вместе с другим алкоголем.

Принятие законопроекта о вине в России обсуждали участники совещания в Абрау-Дюрсо под председательством Дмитрия Медведева в мае 2014 года. Было предложено признать вино сельскохозяйственным продуктом и передать контроль за его производством, который сейчас осуществляет Росалкогольрегулирование, Минсельхозу. На собрании также предлагали разрешить рекламу вина.