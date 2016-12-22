В парламент Петербурга внесли законопроект о борьбе с фейковыми митингами

В Законодательное собрание Санкт-Петербурга внесли законопроект против несуществующих мероприятий, который требует от администрации города оперативно публиковать информацию об уведомлениях о мероприятиях, которые подают организаторы. Проект закона внесли депутаты от фракции петербургского «Яблока», сообщает портал «Невские новости».

Один из авторов документа, депутат Заксобрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский в беседе с РБК пояснил значение законопроекта для борьбы с «фейковыми» мероприятиями. По его словам, законопроект исключит ситуации, при которых «фальшивые заявки препятствуют проведению мероприятий оппозиции». Кроме того, документ предлагает исключить Дворцовую площадь из списка запрещенных для проведения мероприятий мест.

Вишневский также рассказал, что на проведение митингов в центре города заявки подают в комитет по законности. Заявки на проведение «малочисленных митингов» в районах города подают в районные администрации.

«По нашей идее, орган, куда поступило уведомление, должен на сайте информировать граждан о времени поступления заявки, указать заявителя, место и тему мероприятия, а также какое по нему принято решение в плане согласования», — пояснил Вишневский. Это поможет избежать ситуаций, когда поданные заявки не соответствовали количеству участников, при том, что «место проведения мероприятия уже занято».

В пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга РБК заявили, что инициатива, по которой комитет должен информировать граждан через сайт о ходе согласования митинга, количестве участников и месте проведения, «технически реализуема».

По мнению собеседника РБК, данная тема является «конфликтогенной», так как количество заявленных участников часто не совпадает с количеством реально пришедших на мероприятие людей. «Требовать соответствия количества реальных участников заявленным не представляется возможным», — подчеркнули в пресс-службе.

Согласно закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», организатором публичного мероприятия могут быть отдельные граждане, политические партии, общественные и религиозные объединения. Заявку на митинг они могут подать не раньше чем за 15 и не позже, чем за 10 дней до него. Заявку на проведение массового пикета можно подать за три дня до его проведения.