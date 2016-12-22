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Владелец «Билайна» объявил о запуске мессенджера
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Владелец «Билайна» объявил о запуске мессенджера
Технологии и медиа, 11:46
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Владелец «Билайна» объявил о запуске мессенджера

Владелец «Билайна», компания VEON (бывший VimpelCom Ltd) запустил собственный мессенджер. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Из сообщения следует, что новая платформа позволяет не только отправлять текстовые сообщения, но также обмениваться фото, видео, звонить и читать новости. Пользователи также смогут контролировать тарифный план мобильных операторов, входящих в холдинг.

Одноименная платформа, по данным VEON, будет работать на территории России, Украины, Грузии и Пакистана. В компании также отметили, что «к концу недели» сервис будет запущен в Италии.

На сайте мессенджера сообщается, что в данный момент он доступен для скачивания в Google Play. Создатели платформы также обещают разработать приложение для iOS.

VimpelСom сменил свое название на VEON в марте этого года. Представители компании сообщали, что после смены названия компания начнет специализироваться на цифровых технологиях.

Незадолго до смены названия стало известно, что компания запустит приложение VEON. Тогда холдинг сообщал, что главное отличие мессенджера от других будет заключаться в том, что трафик VEON будет безлимитным в пакетном тарифе абонента. В других мессенджерах пользование их услугами становится платным, после того как был израсходован предусмотренный тарифом лимит.

Теги: «Билайн» , VEON
Главное
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