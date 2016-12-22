СМИ сообщили о задымлении на борту самолета в аэропорту Хургады
Общество, 10:55
0
СМИ сообщили о задымлении на борту самолета в аэропорту Хургады
На борту самолета британской авиакомпании, который должен был вылететь из аэропорта Хургады, произошло задымление. Об этом сообщает издание Al Masry Al Youm со ссылкой на источник.
По данным издания, о запахе дыма бортпроводнику сообщил один из пассажиров. После этого пилот лайнера принял решение открыть аварийные выходы. Пассажиры самолета были эвакуированы. При этом издание отмечает, что некоторые получили травмы.
Вылет самолета был отложен до тех пор, пока специалисты не проверят лайнер.
В середине июня южнокорейский Boeing 737 приземлился в Японии из-за задымления в кабине пилотов. Как сообщал Reuters, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.