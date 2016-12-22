Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции подал в отставку

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Госдума упростила получение украинцами гражданства России

Кончаловский назвал сроки запуска сети фастфуда «Едим как дома»

СМИ сообщили о задымлении на борту самолета в аэропорту Хургады

Владелец трети эвакуаторов в Москве предупредил кредиторов о банкротстве

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ФНС разместит на своем сайте информацию о долгах и штрафах компаний

Более половины россиян заявили о влиянии погоды на самочувствие

Медведев утвердил сроки проведения Всероссийской переписи населения

Путин поручил Вайно и Кириенко советоваться с партиями о главах регионов

Путин лишил военных пособий за непрохождение теста на наркотики

Сын Асада назвал войну в Сирии борьбой против захватчиков

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Разработчик Бе-200 рассказал о планах открыть производство в Китае

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Кадыров заявил о продажности авторов отчетов о положении геев в Чечне

В ОНК попросили президента вмешаться в дело осужденного инвалида Мамаева

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В Аргентине зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха

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Группа ЛСР объявила о покупке 34 га земли на Васильевском острове

Виктору Буту увеличили срок за «производство алкоголя» в камере

МИД предостерег от попыток «сломать» договор о ракетах средней дальности

Трамп назвал «тошнотворными» сообщения про вторую встречу с Путиным

Госдеп прокомментировал идею создания Малороссии вместо Украины