Мэр Омска Двораковский подал в отставку

Мэр Омска Вячеслав Двораковский подал заявление об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городского совета Ирину Серебренникову.

По словам собеседницы агентства, Двораковский подал заявление о снятии с него полномочий с 19 июля. Она отметила, что о решении мэра сообщила председатель омского горсовета Галина Горст во время заседания местных депутатов.

«Вопрос будет рассматриваться в числе дополнительных в конце заседания», — отметила Серебренникова.

Полномочия Вячеслава Двораковского истекли 11 июля. Однако, по сообщению «Коммерсантъ-Сибирь», они были продлены до тех пор, пока не будет избран новый градоначальник. По данным издания, впервые мэра Омска будут выбирать депутаты горсовета. Прямые выборы были отменены. Газета отмечает, что комиссия по выборам мэра Омска назначила старт избирательной кампании на 2 октября.

Издание также сообщило, что ранее прокуратура Омской области обнаружила нарушения при начислении премий Двораковскому. В ходе проверки выяснилось, что премии мэра составляют половину его зарплаты — от 1 млн до 2,3 млн руб. Как сообщала газете старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, предписание ​«об устранении нарушений федерального законодательства» было направлено председателю горсовета Галине Горст, которая «должна будет его рассмотреть на ближайшей сессии».

Издание «Коммерческие вести» со ссылкой на данные прокуратуры сообщало, что премии Двораковскому выписывали его заместители.