Медведев утвердил сроки проведения Всероссийской переписи населения

Правительство согласилось с инициативой Министерства экономического развития провести Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития до 21 августа подготовить и внести в правительство проект постановления о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. В документе должны быть предусмотрены срок проведения и дата исследования, указан федеральный орган власти, ответственный за подготовку, проведение, обработку данных и подведение итогов переписи. Кроме того, в проекте постановления должны быть указаны сроки проведения пробного исследования в 2018 году.

Помимо этого Медведев поручил Министерству экономического развития до 1 декабря 2018 года подготовить и представить кабмину предложения по оптимизации бюджетных расходов, по обработке данных, подведению и официальному опубликованию итогов Всероссийской переписи населения.

На совещании 11 июля, посвященном проведению переписи, премьер-министр сообщил, что во время исследования будет использовано три метода сбора данных. Удаленный, при котором граждане смогут заполнить переписной лист самостоятельно через интернет. Второй способ подразумевает использование «специальных планшетов», что, по словам Медведева, существенно упростит обработку данных. Третий — сбор данных переписчиками.

В конце июня руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов заявил, что на проведение переписи потребуется 50 млрд руб. Он отметил, что ведомство не собирается вносить серьезные изменения в переписной лист, однако туда добавят вопросы о миграции.