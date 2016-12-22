Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,57 59,05 EUR Нал. 68,76 68,10 USD Бирж. 59,25 +0,07 EUR Бирж. 68,25 -0,14 USD ЦБ. 59,37 +0,30 EUR ЦБ. 68,40 +0,78 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1936,32 -0,58% РТС 1029,33 -0,88% Brent 48,87 +0,35% DJIA 21574,73 -0,25% Nasdaq 6344,31 +0,47% FTSE 7396,77 +0,09%
Медведев утвердил сроки проведения Всероссийской переписи населения
Лента новостей
Госдума упростила получение украинцами гражданства России 10:58, Политика Кончаловский назвал сроки запуска сети фастфуда «Едим как дома» 10:55, Бизнес СМИ сообщили о задымлении на борту самолета в аэропорту Хургады 10:55, Общество Владелец трети эвакуаторов в Москве предупредил кредиторов о банкротстве 10:34, Бизнес Мэр Омска Двораковский подал в отставку 10:29, Политика ФНС разместит на своем сайте информацию о долгах и штрафах компаний 09:55, Экономика Более половины россиян заявили о влиянии погоды на самочувствие 09:52, Общество Медведев утвердил сроки проведения Всероссийской переписи населения 09:49, Политика Путин поручил Вайно и Кириенко советоваться с партиями о главах регионов 09:43, Политика Путин лишил военных пособий за непрохождение теста на наркотики 09:40, Политика Сын Асада назвал войну в Сирии борьбой против захватчиков 09:32, Политика Apple запатентовала технологию сканирования пальцев для вызова спасателей 09:27, Технологии и медиа «Дочка» «Ташир» вложит 30 млрд руб. в медцентры 09:23, Бизнес Разработчик Бе-200 рассказал о планах открыть производство в Китае 08:58, Технологии и медиа Савченко назвала идею создания Малороссии криком о помощи 08:44, Политика «Коммерсантъ» узнал о планах «Мираторга» купить около 32 тыс. га земли 08:10, Бизнес Кадыров заявил о продажности авторов отчетов о положении геев в Чечне 08:06, Политика В ОНК попросили президента вмешаться в дело осужденного инвалида Мамаева 08:00, Общество Макфол поздравил Хантсмана с назначением на должность посла в России 07:29, Политика На Дальнем Востоке сгорели 14 тыс. га леса за сутки 07:00, Общество В Аргентине зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха 06:35, Общество В Госдуме решили урегулировать инвестиции биткоинов и эфириумов в токены 06:28, Финансы Минстрой назвал самых злостных неплательщиков по ЖКХ 05:48, Экономика Группа ЛСР объявила о покупке 34 га земли на Васильевском острове 05:13, Бизнес Виктору Буту увеличили срок за «производство алкоголя» в камере 05:07, Общество МИД предостерег от попыток «сломать» договор о ракетах средней дальности 04:49, Политика Трамп назвал «тошнотворными» сообщения про вторую встречу с Путиным 04:39, Политика Госдеп прокомментировал идею создания Малороссии вместо Украины 03:56, Политика
Медведев утвердил сроки проведения Всероссийской переписи населения
Политика, 09:49
0
Медведев утвердил сроки проведения Всероссийской переписи населения

Правительство согласилось с инициативой Министерства экономического развития провести Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития до 21 августа подготовить и внести в правительство проект постановления о проведении Всероссийской переписи населения в 2020 году. В документе должны быть предусмотрены срок проведения и дата исследования, указан федеральный орган власти, ответственный за подготовку, проведение, обработку данных и подведение итогов переписи. Кроме того, в проекте постановления должны быть указаны сроки проведения пробного исследования в 2018 году.

Помимо этого Медведев поручил Министерству экономического развития до 1 декабря 2018 года подготовить и представить кабмину предложения по оптимизации бюджетных расходов, по обработке данных, подведению и официальному опубликованию итогов Всероссийской переписи населения.

На совещании 11 июля, посвященном проведению переписи, премьер-министр сообщил, что во время исследования будет использовано три метода сбора данных. Удаленный, при котором граждане смогут заполнить переписной лист самостоятельно через интернет. Второй способ подразумевает использование «специальных планшетов», что, по словам Медведева, существенно упростит обработку данных. Третий — сбор данных переписчиками.

В конце июня руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов заявил, что на проведение переписи потребуется 50 млрд руб. Он отметил, что ведомство не собирается вносить серьезные изменения в переписной лист, однако туда добавят вопросы о миграции.

Теги: Минэкономразвития , Дмитрий Медведев , перепись населения
Главное
Госдума упростила получение украинцами гражданства России Политика
Материалы по теме
Росстат оценил расходы на будущую перепись населения в 50 млрд руб. Общество
Госдума поддержала инициативу провести перепись населения через интернет Политика
Медведев рассказал о методах проведения будущей переписи населения Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку