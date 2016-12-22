ФНС разместит на своем сайте информацию о долгах и штрафах компаний

Федеральная налоговая служба (ФНС) России с 25 июля будет публиковать на своем сайте информацию о долгах и штрафах компаний, о суммах уплаченных налогов, налоговых правонарушениях, а также информацию о доходах и расходах, следующую из бухгалтерской отчетности. Об этом говорится в соответствующем приказе, который размещен на сайте ведомства.

По данным «открытого правительства», будут обнародованы информация о налоговых правонарушениях и решения о привлечении к ответственности, которые действовали со 2 июня 2016 года по 30 июня 2017 года. Информацию об уплаченных суммах страховых взносов налоговая опубликует в феврале 2018 года.

Налоговая служба также раскроет данные о специальных налоговых режимах, которые применяют налогоплательщики, информацию об участии в консолидированной группе налогоплательщиков и о количестве сотрудников организаций.

По ст. 102 «Налоговая тайна» Налогового кодекса России, открытые данные об организациях не являются налоговой тайной. Однако до принятия в 2013 году федерального закона №134-ФЗ, который внес изменения в некоторые законодательные акты, данные об организациях были недоступны для общественности, пишет «открытое правительство». Теперь эти сведения выложат в открытый доступ на три года. На сайте ФНС их разместят «отдельными блоками».

В конце июня стало известно, что ФНС собирается создать электронный сервис, который поможет налогоплательщикам выявить, являются ли их контрагенты фирмами-однодневками. Основой проекта станет система налоговых рейтингов, которые присваивают субъектам экономической деятельности. При выборе партнеров по этим рейтингам компании и бизнесмены смогут снизить риски доначисления им налогов из-за того, что их контрагенты могут принять за компании, которые не ведут реальной деятельности.