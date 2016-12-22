Сын Асада назвал войну в Сирии борьбой против захватчиков

Конфликт в Сирии является не гражданским конфликтом, а борьбой с захватчиками. Об этом в интервью газете O Globo заявил 15-летний сын президента страны Башара Асада Хафез.

Хафез заявил, что «видит ужас», который творится в «его стране». «Это не гражданская война. Население и правительство объединились против захватчиков, которые заняли страну», — сказал Хафез Асад.

Сын сирийского лидера также выразил надежду, что конфликт, который «продолжается шесть лет», находится «близко к завершению». ​

Хафез Асад отвечая на вопрос, что он чувствует, когда его отца называют диктатором, заявил, что «многие» люди «слепы». «Я знаю, что за человек мой отец. Люди столько говорят о нем как о президенте. При этом многие из них слепы, а то, что они говорят, не имеет отношения к действительности», — сказал Хафез Асад.

У президента Сирии Башара Асада трое детей: сыновья Хафез (15 лет) и Карим (13 лет), а также дочь Зейн (14 лет).