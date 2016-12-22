Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 59,05 EUR Нал. 68,78 68,15 USD Бирж. 59,18 -0,15 EUR Бирж. 68,39 +0,23 USD ЦБ. 59,37 +0,30 EUR ЦБ. 68,40 +0,78 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1947,71 -0,58% РТС 1038,45 -0,09% Brent 48,65 -0,10% DJIA 21574,73 -0,25% Nasdaq 6344,31 +0,47% FTSE 7390,22 -0,19%
Сын Асада назвал войну в Сирии борьбой против захватчиков
Лента новостей
«Дочка» «Ташир» вложит 30 млрд руб. в медцентры 09:23, Бизнес Разработчик Бе-200 рассказал о планах открыть производство в Китае 08:58, Технологии и медиа Савченко назвала идею создания Малороссии криком о помощи 08:44, Политика «Коммерсантъ» узнал о планах «Мираторга» купить около 32 тыс. га земли 08:10, Бизнес Кадыров заявил о продажности авторов отчетов о положении геев в Чечне 08:06, Политика В ОНК попросили президента вмешаться в дело осужденного инвалида Мамаева 08:00, Общество Макфол поздравил Хантсмана с назначением на должность посла в России 07:29, Политика На Дальнем Востоке сгорели 14 тыс. га леса за сутки 07:00, Общество В Аргентине зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха 06:35, Общество В Госдуме решили урегулировать инвестиции биткоинов и эфириумов в токены 06:28, Финансы Минстрой назвал самых злостных неплательщиков по ЖКХ 05:48, Экономика Группа ЛСР объявила о покупке 34 га земли на Васильевском острове 05:13, Бизнес Виктору Буту увеличили срок за «производство алкоголя» в камере 05:07, Общество МИД предостерег от попыток «сломать» договор о ракетах средней дальности 04:49, Политика Трамп назвал «тошнотворными» сообщения про вторую встречу с Путиным 04:39, Политика Госдеп прокомментировал идею создания Малороссии вместо Украины 03:56, Политика «Ведомости» узнали о начале укладки второй нитки «Турецкого потока» 03:41, Политика Белый дом отказался признать беседу Путина и Трампа «второй встречей» 03:16, Политика В Петропавловке-Камчатском загорелось судно 02:52, Общество Обвиняемые в терроризме члены банды Басаева предстанут перед судом 02:25, Общество Трамп назначил «жесткого» Хантсмана на должность посла в России 01:57, Политика Адвокат Весельницкая заявила о готовности дать показания в сенате США 01:48, Политика Евросоюз вступился за запрещенных «Свидетелей Иеговы» 01:24, Политика СМИ узнали о неизвестной ранее встрече Путина и Трампа 01:12, Политика В Госдепе отреагировали на слова Кадырова о геях в Чечне 00:18, Политика Аналитики предсказали снижение доходности банков из-за низкой инфляции 00:13, Финансы Глава МИД ФРГ предложил отменять санкции против России «шаг за шагом» 00:11, Политика Скончался бывший хоккеист СКА Николай Маслов 18 июл, 23:39, Спорт
Сын Асада назвал войну в Сирии борьбой против захватчиков
Политика, 09:32
0
Сын Асада назвал войну в Сирии борьбой против захватчиков

Конфликт в Сирии является не гражданским конфликтом, а борьбой с захватчиками. Об этом в интервью газете O Globo заявил 15-летний сын президента страны Башара Асада Хафез.

Хафез заявил, что «видит ужас», который творится в «его стране». «Это не гражданская война. Население и правительство объединились против захватчиков, которые заняли страну», — сказал Хафез Асад.

Сын сирийского лидера также выразил надежду, что конфликт, который «продолжается шесть лет», находится «близко к завершению». ​

Хафез Асад отвечая на вопрос, что он чувствует, когда его отца называют диктатором, заявил, что «многие» люди «слепы». «Я знаю, что за человек мой отец. Люди столько говорят о нем как о президенте. При этом многие из них слепы, а то, что они говорят, не имеет отношения к действительности», — сказал Хафез Асад.

У президента Сирии Башара Асада трое детей: сыновья Хафез (15 лет) и Карим (13 лет), а также дочь Зейн (14 лет).

Теги: Сирия , война , Башар Асад
Главное
В Госдуме решили урегулировать инвестиции биткоинов и эфириумов в токены Финансы
Материалы по теме
Макрон заявил об отказе Франции от требования ухода Башара Асада Политика
Глава ЦРУ заявил о доказательствах применения химоружия режимом Асада Политика
СМИ узнали об идее США признать судьбу Асада «задачей России» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку