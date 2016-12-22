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Путин лишил военных пособий за непрохождение теста на наркотики
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Путин лишил военных пособий за непрохождение теста на наркотики
Политика, 09:40
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Путин лишил военных пособий за непрохождение теста на наркотики

Президент России Владимир Путин подписал закон, который лишит денежного довольствия и отдельных выплат военнослужащих, не прошедших тест на наличие наркотиков в организме. Об этом говорится в соответствующем документе, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект, который вносит поправки в третью статью закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», поступил в Госдуму 5 апреля. Он предлагает в том числе расширить список причин, согласно которым военным после увольнения могут не выплатить единовременное пособие.

В документе уточняется, что пособие не будут выдавать военнослужащим, которые не сдали обязательные тесты на наличие в организме наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов. При административном правонарушении, которое связано с употреблением наркотиков или психотропных веществ без назначения врача, либо «новых потенциально опасных психоактивных веществ», военных также лишат денежных пособий.​

Госдума 5 июля приняла этот законопроект в третьем, окончательном чтении.

Теги: Владимир Путин , выплаты , тест на наркотики , военные пособия
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