На Дальнем Востоке сгорели 14 тыс. га леса за сутки

На Дальнем Востоке за прошедшие сутки сгорели 14 тыс. га леса, основная часть возгорания пришлась на Республику Саха. Об этом говорится на сайте департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Всего в регионе возникло 12 новых лесных пожаров. Самая большая площадь возгорания зафиксирована в Республике Сахе — 10,7 тыс. га.

По данным ведомства, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло более 1,5 тыс. лесных пожаров на площади 1,16 млн. га. Около половины из них сгорело в Якутии — 665,4 тысячи гектаров.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами был введен на Дальнем в конце апреля. В тот же день в режим повышенной готовности были переведены более 3,3 тыс. личного состава спасателей и 230 единиц техники.



