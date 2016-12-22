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В Аргентине зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха
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В Аргентине зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха
Общество, 06:35
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В Аргентине зафиксировали рекордно низкую температуру воздуха

В Аргентине установлен ​абсолютный рекорд в области низких температур в городе Сан-Карлос-де-Барилоче. Об этом сообщает национальная метеорологическая служба страны.

По данным службы, температура воздуха снизилась до 25,4 градуса мороза, при этом по температурным ощущениям этот показатель достиг 29 градусов. Высота сугробов на улицах достигла 50 см, уточнили в организации.

Очевидцы опубликовали фотографии природной аномалии.

По данным местной газеты Le Nacion, по меньшей мере четыре человека погибли из-за холодного фронта. Два человека скончались в провинции Неукен, заснув на улице. Одна женщина погибла в провинции Мисьонес, еще один погибший был найден в собственном доме, где температура воздуха не превышала 1 градус. Также два человека погибли от отравления угарным газом, пытаясь согреться, в городах Кордова и Ла-Плата.

Теги: Аргентина , Погода
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