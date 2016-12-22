Трамп назвал «тошнотворными» сообщения про вторую встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал «тошнотворными» сообщения в СМИ о его второй встрече с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом Трамп заявил на своей странице в Twitter.

«Фальшивые новости о тайном ужине с Путиным являются «тошнотворными». Все лидеры G20 и их супруги были приглашены [на этот ужин] канцлером Германии. Пресса знала!» — написал американский президент.

В следующем сообщении Трамп добавил, что фальшивые новости становятся более «бесчестными». «Даже ужин, устроенный для лидеров «Большой двадцатки» в Германии выглядит зловеще», — написал президент.

Ранее руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер сообщил в интервью Bloomberg, что все СМИ обратили внимание только на первую, официальную встречу президентов России и США. По его словам, еще была вторая встреча, которая состоялась позже, и на ней лидеры двух стран проговорили еще около часа.​

Бреммер не стал уточнять, при каких обстоятельствах произошла «вторая встреча». После этого источник газеты The Washington Post рассказал, что в середине ужина Трамп пересел на свободное место рядом с Путиным, после чего между президентами началась беседа.