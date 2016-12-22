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В Петропавловке-Камчатском загорелось судно
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В Петропавловке-Камчатском загорелось судно
Общество, 02:52
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В Петропавловке-Камчатском загорелось судно

В Петропавловске-Камчатском загорелось судно, в результате инцидента пострадавших нет. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, на судне площадь возгорания составила 20 кв. м. В настоящий момент спасатели ликвидировали пожар.

По предварительной информации, во время очистки судна от остатков топлива произошло короткое замыкание электронасоса, в результате чего загорелась паровоздушная смесь. На месте происшествия пожарные также установили плотное задымление.

Ранее к югу от египетского курорта Хургада произошел пожар на прогулочном судне. На борту находились 22 туриста, как сообщал Egypt Independent со ссылкой на спасателей, все пассажиры были спасены.

Теги: Петропавловск-Камчатский , Пожар , Судно
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