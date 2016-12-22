Обвиняемые в терроризме члены банды Басаева предстанут перед судом

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух челнов банды Шамиля Басаева, которая организовала теракт в Буденновске в 1995 году. Они предстанут перед судом, говорится на сайте СКР.

Белялов и Маздаев обвиняются по статьям «террористический акт», «бандитизм», «захват заложников», и «незаконное хранение наркотических средств».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд», — сказано в сообщении.

По данным следствия, в июне 1995 года жители Чеченской Республики Рамзан Белялов и Магомед Маздаев​ вступили в банду Шамиля Басаева и приняли участие в нападении на организации и граждан Буденновска в Ставропольском крае. Подозреваемые вместе с боевиками, вооруженными гранатами и взрывными устройствами, убили 129 человек. В результате нападения также пострадали 317 граждан, захвачены в заложники 1586 человек.

Кроме того, в 2014 году в ходе обысков в жилище Маздаева было обнаружено и изъято наркотическое средство в значительном размере.