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МВД объяснило обыски в офисе банка «Югра» в Петербурге
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МВД объяснило обыски в офисе банка «Югра» в Петербурге
Финансы, 22:21
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МВД объяснило обыски в офисе банка «Югра» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в офисе банка «Югра» прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Обыски прошли в офисе банка, который расположен на Суворовском проспекте, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), в рамках которого проводились следственные действия, возбудили в 2016 году, отмечал информированный источник агентства. По его словам, в результате обысков были задержаны двое подозреваемых.

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О том, что в петербургском филиале банка «Югра» прошли следственные действия, сообщала «Фонтанка» днем 18 июля. Источник этой информации издание не уточняет. Сотрудники главного следственного управления МВД Петербурга и Ленобласти, по данным издания, пришли в офис кредитной организации на Суворовском проспекте, 54, с постановлением на обыск.

Издание также отмечает, что правоохранители провели обыск в рамках дела по ст. 172 УК. По версии МВД, руководство филиала предоставляло юрлицам проводку путем денежных средств под видом сделок, которые имели статус мнимых. После этого, по информации полиции, средства обналичивались, пишет «Фонтанка». Услуги, предположительно, оценивались в 6–8% от подлежащей обналичиванию суммы, пишет издание.

«Фонтанка» также отмечает, что обыски в филиале «Югры» состоялись еще 12 июля. По данным издания, постановление на обыск следователи получили в апреле 2017 года, а из филиала банка были изъяты документы и электронные носители.

«Фонтанка» также отмечает, что 12 июля задержали главного бухгалтера банка в Петербурге Ларису Романцову, а также сотрудника филиала Сергея Судиловского. Обыски прошли и по их местам проживания, пишет издание. С ходатайствами об избрании меры пресечения задержанным следствие в Смольнинский суд (по территориальной подсудности) не обращалось, рассказали «Фонтанке» в городском суде Санкт-Петербурга.

Центральный банк 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов «Югры» на три месяца. Вместе с тем регулятор на шесть месяцев ввел временную администрацию в банке.

Заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев рассказал, что регулятор обнаружил в действиях руководства «Югры» признаки манипуляций с вкладами, после чего обратился в правоохранительные органы. ЦБ, по его словам, выявил признаки недостоверности отчетности и возможного вывода активов, подаваемых кредитной организацией.

В середине июля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало на конкурсной основе пять банков-агентов, которые выплатят страховое возмещение вкладчикам «Югры» — ВТБ 24, Россельхозбанк, Сбербанк, «Уралсиб» и «Открытие».

Теги: Санкт-Петербург , МВД , банк , обыски , «Югра»
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