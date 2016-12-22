Суд постановил окончательно выселить Центр Рерихов из усадьбы Лопухиных
Общество, 21:08
0
Суд постановил окончательно выселить Центр Рерихов из усадьбы Лопухиных
Арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Московского центра Рерихов (МЦР) по делу о выселении организации из здания усадьбы Лопухиных в Малом Знаменском переулке в Москве, об этом говорится в сообщении Министерства культуры.
Как следует из сообщения, апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда Москвы и отклонил жалобу МЦР. Таким образом, решение, обязывающее МЦР освободить здание, вступило в законную силу.
В усадьбе Лопухиных будет создан музейно-просветительский комплекс Рерихов. Организация должна обеспечить доступ к художественному наследию и архивным фондам семьи Рерихов, отметили в ведомстве.
В мае министр культуры Владимир Мединский заявил, что надеется, что «криминальная история» с Центром Рерихов завершается. «Надеюсь, близится к своему логическому завершению криминальная история, которой более четверти века, связанная с удержанием коллекции Советского фонда Рерихов некоей частной организацией», — говорил министр. По его словам, стоимость коллекции, которую «удалось вернуть в собственность России», превышает 15 млрд руб.
Мосгорсуд в начале апреля признал законным решение Росимущества передать Государственному музею Востока усадьбу Лопухиных в Малом Знаменском переулке, где располагался МЦР.
В марте руководство МЦР обвинило Минкультуры в «планомерном» разрушении московского музея имени Рериха. «Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов инициирует проведение массовых проверок Международного центра Рерихов и его музея», — заявляли в руководстве музея.
СК также провел обыски в МЦР, во время которых было изъято около 200 полотен. По словам заместителя генерального директора музея Павла Журавихина, в музей пришли около 70 человек, которые не стали дожидаться, пока им откроют дверь, и взломали ее. «Идет разрушение музея, идут обыски», — рассказывал он.
Позднее стало известно, что обыски были связаны с делом Мастер-банка, бывший председатель правления которого, Борис Булочник, который финансировал музей, обвиняется в мошенничестве. В апреле 2016 года Булочник заочно был арестован по делу о преднамеренном банкротстве Мастер-банка.
Как следует из сообщения, апелляционный суд не нашел оснований для пересмотра решения Арбитражного суда Москвы и отклонил жалобу МЦР. Таким образом, решение, обязывающее МЦР освободить здание, вступило в законную силу.
В усадьбе Лопухиных будет создан музейно-просветительский комплекс Рерихов. Организация должна обеспечить доступ к художественному наследию и архивным фондам семьи Рерихов, отметили в ведомстве.
В мае министр культуры Владимир Мединский заявил, что надеется, что «криминальная история» с Центром Рерихов завершается. «Надеюсь, близится к своему логическому завершению криминальная история, которой более четверти века, связанная с удержанием коллекции Советского фонда Рерихов некоей частной организацией», — говорил министр. По его словам, стоимость коллекции, которую «удалось вернуть в собственность России», превышает 15 млрд руб.
Мосгорсуд в начале апреля признал законным решение Росимущества передать Государственному музею Востока усадьбу Лопухиных в Малом Знаменском переулке, где располагался МЦР.
В марте руководство МЦР обвинило Минкультуры в «планомерном» разрушении московского музея имени Рериха. «Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов инициирует проведение массовых проверок Международного центра Рерихов и его музея», — заявляли в руководстве музея.
СК также провел обыски в МЦР, во время которых было изъято около 200 полотен. По словам заместителя генерального директора музея Павла Журавихина, в музей пришли около 70 человек, которые не стали дожидаться, пока им откроют дверь, и взломали ее. «Идет разрушение музея, идут обыски», — рассказывал он.
Позднее стало известно, что обыски были связаны с делом Мастер-банка, бывший председатель правления которого, Борис Булочник, который финансировал музей, обвиняется в мошенничестве. В апреле 2016 года Булочник заочно был арестован по делу о преднамеренном банкротстве Мастер-банка.