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В США почти втрое увеличили среднюю цену на уголь для Украины
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В США почти втрое увеличили среднюю цену на уголь для Украины
Украинский кризис, 21:34
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В США почти втрое увеличили среднюю цену на уголь для Украины

В США за год почти в три раза увеличилась средняя цена на уголь, который поставляется на Украину. ​Это следует из отчета, опубликованного на сайте Министерства энергетики США. Документ был опубликован в июне, однако на него обратил внимание телеканал RT 18 июля.

Согласно отчету, за период с января по март текущего года США экспортировали на Украину уголь по средней цене $206 за тонну. При этом в 2016 году за аналогичный период Украина закупала уголь у Соединенных Штатов по средней цене $71 за тонну, следует из опубликованных данных. Кроме того, согласно документу, возросли объемы продаж угля. В период с января по март в прошлом году США поставили Украине 355 тыс. т, а за первые три месяца 2017 года — 866 тыс. т.

При этом цена на уголь, который поставляется из США, выросла не только для Украины. Резко возросли цены на уголь, который экспортируется в Южную Африку — с $77,56 за тонну за период с января по марта 2016 года до $553,55 за тонну за тот же период текущего года, следует из доклада.

Цены на уголь также выросли для Австрии (с $76 до 248 за тонну), Бельгии (с $78 до 115 за тонну), Германии (с $61 до 104 за тонну). При этом цены на поставку угля для Австралии и Океании снизились (с $447 до 170 за тонну), а также еще для ряда стран, говорится в документе.

Котировки на уголь американского поставщика CSX Corporation за год также выросли. Например, 1 марта во время торгов на бирже ICE они поднимались до отметки $53,30 за тонну. В то же время 1 марта 2016 года они поднимались до отметки $37,30 за тонну.

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В конце июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина попросила США «предоставить ей миллионы и миллионы тонн угля». Глава государства сказал, что отдал соответствующее распоряжение, отметив, что США хотят продавать энергоресурсы по всему миру.

Трамп также заявлял, что США намерены помогать друзьям и союзникам. «Мы должны подчеркивать наш суверенитет, чтобы никто не мог нам указывать, что делать», — подчеркнул он.

Теги: Украина , США , уголь
Главное
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