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Боевые пловцы Росгвардии обнаружили в Москве-реке арсенал
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Боевые пловцы Росгвардии обнаружили в Москве-реке арсенал
Общество, 19:09
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Боевые пловцы Росгвардии обнаружили в Москве-реке арсенал

Боевые пловцы Росгвардии обнаружили во время плановой тренировки арсенал огнестрельного оружия на дне Москвы-реки, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщила Росгвардия, центр специального назначения «Витязь» отрабатывал учебно-боевые задачи по обследованию дна и сооружений транспортной инфраструктуры в районе Хорошево-Мневники. В ходе осмотра опор Крылатского моста водолазы обнаружили арсенал огнестрельного оружия: пистолет Токарева, «Вальтер» и «Рек Говернмент», а также магазин от автомата Калашникова, пакет с патронами различного калибра, сотовый телефон и автомобильный номер.

Фото: rosgvard.ru

Для обследования находок были вызваны оперативники ОВД Хорошево-Мневники УВД по СЗАО г. Москвы и представители линейного отдела МВД России на водном транспорте. Как сообщили в Росгвардии, «пистолеты являются боевыми». «Следователи и криминалисты выяснят, использовалось ли оружие для совершения преступлений», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Выборге сотрудники Росгвардии задержали организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной продажей оружия и взрывчатки. При обыске были обнаружены тротиловые шашки, пластит, гранаты, три автомата, пистолеты, карабины, винтовки и более 3 тыс. патронов.

Теги: арсенал , Росгвардия , боевые пловцы
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