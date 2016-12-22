Житель Тольятти вырастил 400 кустов марихуаны на балконе съемной квартиры

В Тольятти сотрудники ФСБ задержали мужчину, который организовал на балконе съемной квартиры плантацию марихуаны, сообщает портал «Волга-Ньюс».

Мужчину задержали 14 июля, когда он направлялся домой в арендованную квартиру на улице Горького. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него 400 кустов конопли.

После этого сотрудники ФСБ решили проверить кладовку подозреваемого в гаражном кооперативе «Салют» на Ботанической улице. Там правоохранители нашли более 7 кг высушенной конопли.

В ФСБ полагают, что действия задержанного попадают под ч. 2. ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений) и покушение на преступление по ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков).

После оформления всех необходимых документов дело передадут в МВД.

В конце июня суд в Челябинске приговорил двух местных жителей к шести и одиннадцати годам колонии за хранение и подготовку сбыта 42 кг марихуаны. Мужчины хранили наркотики в тайнике на обочине трассы в Октябрьском районе.