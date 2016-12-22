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Рогозин призвал изменить правила Таможенного союза по импорту авиатехники
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Рогозин призвал изменить правила Таможенного союза по импорту авиатехники
Экономика, 17:37
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Рогозин призвал изменить правила Таможенного союза по импорту авиатехники

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о необходимости изменить правила Таможенного союза, которые предусматривают ввоз иностранной авиационной техники практически без уплаты НДС. Об этом он сказал журналистам по итогам совещания у президента Владимира Путина по развитию авиации, передает «РИА Новости».

«Мы будем настаивать на изменении правил Таможенного союза», — подчеркнул вице-премьер. Он отметил, что авиатехника из-за рубежа завозится без уплаты НДС и таможенных сборов в условиях короткого десятилетнего лизинга. Из-за большого количества иностранной авиатехники потери российского бюджета «составляют не менее $1 млрд в год», считает Рогозин.

Соответствующие предложения были представлены Путину, отметил он. Вице-премьер также выразил надежду, что Госдума в ближайшее время примет закон, согласно которому комиссия правительства по импортозамещению получит необходимые права для регулирования завоза иностранной авиатехники.

«Мы будем стимулировать наши авиационные компании, прежде всего экономическими мерами, чтобы они покупали качественные российские самолеты», — сказал он. Эти меры позволят компаниям «не держать иностранное старье за пределами срока эксплуатации» и «не подвергать наших пассажиров даже малейшей опасности», подчеркнул Рогозин.

Теги: Таможенный союз , НДС , Дмитрий Рогозин , иностранная авиатехника
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