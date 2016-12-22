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Снявшего штаны на «Евровидении» в Киеве мужчину оштрафовали на $327
Общество, 16:40
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Снявшего штаны на «Евровидении» в Киеве мужчину оштрафовали на $327

Днепропетровский суд Киева назначил пранкеру Виталию Сюрдюку штраф в 8,5 тыс. грн ($327,3) за то, что во время финала «Евровидения-2017» он выбежал на сцену и снял штаны, сообщает «Украинская правда».

Прокуратура требовала для него 240 часов общественных работ. Пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец уточнила, что прокуратура может обжаловать решение суда.

Во время выступления певицы Джамалы на финале «Евровидения» в Киеве на сцену выбежал мужчина, обернувшийся во флаг Австралии, и снял штаны. Полиция задержала правонарушителя. Им оказался украинский пранкер Виталий Сердюк, известный своими провокациями в адрес знаменитостей. Однажды он получил пощечину от Уилла Смита за то, что пытался поцеловать его, в другой раз Сердюк пытался получить «Грэмми» за певицу Адель.

После инцидента на «Евровидении»​ правоохранители завели уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УПК Украины (хулиганство). Наказание по статье предусматривает арест на срок до шести месяцев, штраф до 50 минимальных доходов, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Суд избрал Сердюку меру пресечения в виде личного обязательства, пранкеру было запрещено покидать страну и менять место жительства без уведомления полиции.

Теги: суд , Киев , хулиганство , «Евровидение-2017»
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