ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Варвары Карауловой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу бывшей студентки философского факультета МГУ Варвары Карауловой, заявил адвокат Игорь Зубер, представляющий Караулову в ЕСПЧ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как сообщил адвокат агентству, ЕСПЧ коммуницировал жалобу. «Правительство должно представить свою позицию Европейскому суду в срок до 15 сентября», — сказал Зубер.

В жалобе, добавил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин, речь идет о многочисленных нарушениях во время предварительного следствия, а также о необоснованно жестоком приговоре.

Варвара Караулова (Александра Иванова) приговорена 22 декабря 2016 года Московским окружным военным судом к четырем с половиной годам колонии общего режима по ч.1 ст. 3, ч. 2 ст. 205.5 (подготовка к участию в деятельности организации, признанной террористической) за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию ИГ. В марте Верховный суд, несмотря на апелляцию защиты, оставил без изменений приговор Карауловой. Защита девушки пообещала обратиться в ЕСПЧ. В конце апреля Караулову этапировали отбывать наказание в ИК №1 в Вологде.

Варвара Караулова, студентка философского факультета МГУ, весной 2015 года сбежала из дома, чтобы, по ее словам, встретиться в Сирии с молодым человеком по имени Влад из Подмосковья, «очарованным идеями ислама». С ним она переписывалась три года. Согласно материалам следствия, партнер девушки по переписке оказался профессиональным вербовщиком Айратом Саматовым.

После исчезновения девушки в мае 2015 года отец Карауловой организовал поиски и обратился в спецслужбы. В начале июня Караулова была задержана на турецко-сирийской границе и передана отцу. После возвращения домой и реабилитации в психиатрической клинике Караулова, поменявшая для отвлечения фамилию на Иванову, возобновила попытки вступить теперь уже в ячейку организации БАДР, занимающейся вербовкой смертников. Осенью 2015 года Караулова была задержана правоохранительными органами.