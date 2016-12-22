«Победа» открыла продажу билетов на рейсы между Москвой и Петербургом

Авиакомпания-лоукостер «Победа» открыла 18 июля 2017 года продажу билетов на регулярные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. В сообщении компании отмечается, что полеты на этом маршруте будут выполняться ежедневно начиная с 29 октября 2017 года.
Минимальная стоимость перелета в одну сторону из Внуково в Пулково на рейсах «Победы» составляет 999 руб. Кроме того, при покупке билета на сайте придется заплатить комиссию за обработку платежа в 19,98 руб.
В сообщении «Победы» отмечается, что одномоментно в продаже предложено не менее 20000 билетов по 999 руб.
Москва станет восьмым прямым направлением «Победы» из аэропорта Пулково. В настоящее время самолеты компании летают из Петербурга во Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Махачкалу, Нальчик и Ростов-на-Дону.