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Бывшего замгубернатора Алтая и его жену осудили за взятки
Политика, 15:04
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Бывшего замгубернатора Алтая и его жену осудили за взятки

На Алтае бывший заместитель губернатора края, действующий начальник главного управления образования и молодежной политики Юрий Денисов и его супруга Татьяна Денисова осуждены за взяточничество и посредничество при получении взяток соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

Юрия Денисова обвиняют в получении взяток, в том числе крупном и особо крупном размере, а также в вымогательстве (п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 4 и 6 ст. 290 УК РФ). Его жену Татьяну Денисову обвиняют в посредничестве во взяточничестве, которое было совершено в крупном размере,​ по ч. 1 и ч. 3 ст. 291.1 УК РФ.

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Суд назначил Юрию Денисову восемь лет и один месяц колонии строгого режима, а также штраф на сумму 4,5 млн руб. Татьяне Денисовой — пять лет и один месяц лишения свободы условно и штраф в 1,7 млн руб.

Следствие считает, что с ноября 2009 года по март 2016 года Денисов получал от руководителей трех подведомственных ему образовательных учреждений взятки за определенные кадровые решения в их пользу. За вознаграждение он подписывал финансовые документы по расходованию денег, которые эти учреждения получали в качестве субсидий на реализацию образовательных программ из федерального и краевого бюджетов.

СК выявил четыре эпизода коррупционной деятельности чиновника. Сумма взяток в каждом случае составляла от 50 тыс. до 2,25 млн руб. Общая сумма взяток — более 2,5 млн руб. Денисов получал эти деньги от чиновников и руководителей подведомственных ему учреждений.

Посредником в коррупционных делах чиновника была его жена Татьяна Денисова, которую 4 марта 2016 года задержали сотрудники алтайского ФСБ, когда она получала очередную часть взятки в 200 тыс. руб.

По ходатайству следователя суд арестовал имущество супругов на сумму более 12 млн руб.

По данным алтайского информагентства «Амител», приговор вынес Железнодорожный суд города Барнаула. В деле фигурирует проректор Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования (АКИПКРО) Наталья Калашникова, которая передавала взятки супругам Денисовым в обмен на определенные услуги для ее учреждения, говорится в сообщении.

Денисов требовал у директора Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса Сергея Карабицы деньги за сохранение его должности, а у руководителя местного педагогического лицея Владимира Былкова безвозмездно взял 100 тыс. руб. в качестве «взноса» в гаражно-строительный кооператив.

Теги: коррупция , Барнаул , взятки , Алтайский край , Юрий Денисов
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