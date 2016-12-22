Порошенко пригласил президента Грузии посетить Украину

Во время визита в Тбилиси президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Грузии Георгия Маргвелашвили посетить Украину. Об этом сообщает украинский телеканал «112.Украина».
Президент Украины выразил сожаление по поводу того, что последний визит главы украинского государства в Грузию произошел 22 года назад — в 1995 году. «Приглашаю Вас с первой леди посетить Киев, Украину. И благодарю Вас за гостеприимство от всей души от имени нашей делегации», — сказал Порошенко.
Как передает пресс-служба президента Украины, глава Грузии назвал Петра Порошенко человеком, «который руководит украинским народом в борьбе за свою свободу». «Вы находитесь на поле боя. Вы увидели то, что увидела Грузия в 90-х, в 2008 году — политику Российской Федерации», — сказал Маргвелашвили.
В рамках визита Петра Порошенко в Грузию 17–19 июля в честь 25-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений (украинская сторона отсчитывает их начало с 4 июля 1918 года) 18 июля была, как передает РБК-Украина, подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. Как сообщает пресс-служба президента Грузии, главы двух государств посетили Музей советской оккупации, встретились с премьер-министром и спикером парламента Грузии. 19 июля Порошенко и Маргвелашвили примут участие в открытии украинско-грузинского бизнес-форума в Батуми.