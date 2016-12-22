Порошенко пригласил президента Грузии посетить Украину

Во время визита в Тбилиси президент Украины Петр Порошенко пригласил президента Грузии ​Георгия Маргвелашвили посетить Украину. Об этом сообщает украинский телеканал «112.Украина».

Президент Украины выразил сожаление по поводу того, что последний визит главы украинского государства в Грузию произошел 22 года назад — в 1995 году. «Приглашаю Вас с первой леди посетить Киев, Украину. И благодарю Вас за гостеприимство от всей души от имени нашей делегации», — сказал Порошенко.

Как передает пресс-служба президента Украины, глава Грузии назвал Петра Порошенко человеком, «который руководит украинским народом в борьбе за свою свободу». «Вы находитесь на поле боя. Вы увидели то, что увидела Грузия в 90-х, в 2008 году — политику Российской Федерации», — сказал Маргвелашвили.

В рамках визита Петра Порошенко в Грузию 17–19 июля в честь 25-летия восстановления двусторонних дипломатических отношений (украинская сторона отсчитывает их начало с 4 июля 1918 года) 18 июля была, как передает РБК-Украина, подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. Как сообщает пресс-служба президента Грузии, главы двух государств посетили Музей советской оккупации, встретились с премьер-министром и спикером парламента Грузии. 19 июля Порошенко и Маргвелашвили примут участие в открытии украинско-грузинского бизнес-форума в Батуми.