В Rambler&Co опровергли сообщения о намерении продать Price.ru

Медиахолдинг Rambler&Co не продает сервис сравнения товаров и цен Price.ru, принадлежащий компании, сообщили РБК в холдинге.

Как сообщили в Rambler&Co, ранее появившиеся в СМИ сообщения о подготовке к продаже интернет-платформы не соответствуют действительности. В пресс-службе медиахолдинга добавили, что «единственное, что достоверно» в статье «Коммерсанта», — это «рост Price.ru на 70%».

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что структуры Александра Мамута, владеющего Rambler&Co, находятся в поиске покупателя одного из первых российских интернет-сервисов сравнения цен и подбора товаров Price.ru. Примерная цена актива, как сообщал «Коммерсантъ», составляет $5 млн, а процесс поиска покупателя начался месяц назад.

Price.ru — один из старейших проектов в Рунете, запущенный в 1997 году. Данная платформа создавалась для сравнения цен на оргтехнику. В 2006 году Rambler купил 51% Price.ru. К маю 2017 года аудитория платформы составляла 1,7 млн пользователей.

Совокупная аудитория медиахолдинга Rambler&Co составляет 42 млн человек.