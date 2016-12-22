Собственник здания на Новом Арбате назвал причину пожара

По предварительным данным, причиной пожара в высотке на Новом Арбате стало самовозгорание старой электропроводки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании «Апарт групп», владеющей зданием.

Возгорание произошло на седьмом этаже, где еще не были начаты работы по реконструкции. В результате пожара никто не пострадал, 78 рабочих были эвакуированы.

«Апарт групп», собственник «дома-книжки», принадлежит председателю совета директоров Capital Group Павлу Тё.

Пожар в здании по адресу Новый Арбат, 15 начался утром 18 июля. На место было отправлено более 20 пожарных машин. Как сообщили в МЧС, огонь охватил площадь более 200 кв. м на этаже, где складировались стройматериалы. К 11:58 пожар был потушен.