Red Wings подписала контракт с ИФК на 16 самолетов МС-21

Авиакомпания Red Wings подписала контракты со своей материнской компанией «Ильюшин финанс Ко» (ИФК), которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК»), на получение 16 самолетов МС-21. Это произошло во время авиасалона МАКС-2017 в Жуковском, передает агентство «Интерфакс».

Фирмы реализовали подписанный ранее предварительный договор на 16 лайнеров, отмечает агентство.

О том, что Red Wings заменит «Ту» на МС-21 и станет одним из крупнейших заказчиков нового российского среднемагистрального самолета, заявил 27 февраля «Ведомостям» генеральный директор «Ильюшин финанс Ко» Александр Рубцов. Он отметил, что концерн получит 100% акций Red Wings за долги авиакомпании по лизингу. Red Wings разрабатывает пятилетний бизнес-план, но в будущем планирует специализироваться на курортных направлениях, таких как Сочи, Симферополь, Турция, Вьетнам и некоторые другие направления, добавил Рубцов. По его словам, главная миссия авиаперевозчика — «раскатать маршруты» и подготовиться к приему МС-21, чтобы самолеты пришли в авиакомпанию с «рынками и клиентской базой».

Первые поставки самолета МС-21 состоятся в конце 2018 года. Крупнейшим заказчиком — на 50 самолетов — является «Аэрофлот». Всего таких самолетов заказано 175, а выпустить планируется 900–1000 шт. Red Wings имеет предварительное соглашение с ИФК о получении в лизинг десяти самолетов МС-21, но при эффективной эксплуатации лайнеров их количество могут увеличить до 15–16.

Российская авиакомпания Red Wings базируется в столичном аэропорту Домодедово. Единственный ее акционер — лизинговая компания «Ильюшин».

Проект первого российского ближне-среднемагистрального авиалайнера запустили в 2007 году. На разработку потрачено в районе 245 млрд руб., каталожная цена лайнера — $91 млн. Длина самолета составляет 42,2 м, высота — 11,5 м. Размах крыла — 35,9 м, а скорость — 870 км/ч. Максимальная дальность полета — 6400 км, пассажирская вместимость — до 211 человек. По расчетам Минпромторга, до 2037 года продадут более 1 тыс. МС-21.

Пассажирские узкофюзеляжные самолеты МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — это гражданский проект корпорации «Иркут» (входит в ПАО «ОАК»). Согласно характеристикам, которые размещены на сайте корпорации, в базовой версии МС-21-300 имеет вместимость 163–211 мест. Также предполагается запустить производство МС-21-200 вместимостью 132–165 мест.