РФПИ предложил конвертировать «префы» «Транснефти» в обыкновенные акции

Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами рассмотрит вопрос о конвертации привилегированных акций «Транснефти» в обыкновенные, это позволит повысить инвестиционную привлекательность и акционерную стоимость компании. Конвертация акций создаст основу для справедливой рыночной оценки стоимости акционерного капитала «Транснефти», заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью агентству «Интерфакс».

«Присутствие в числе миноритариев фондов с международной экспертизой, а также дальнейшее расширение инвесторской базы, на наш взгляд, позволит задуматься о реализации инвестиционного потенциала компании и через выход на международные фондовые рынки, в том числе азиатские. Это может отвечать долгосрочным интересам государства в свете возможной приватизации компании», — пояснил он.

Дмитриев также заявил, что повышение инвестиционной привлекательности и капитализации «Транснефти» является одним из приоритетов его деятельности в составе совета директоров компании. В этих целях может быть использован ряд подходов, заявил Дмитриев, «в том числе и такие технические действия, как дробление акций в пропорции 100 к одному, что снизит порог вхождения для небольших инвесторов».

Представитель РФПИ в разговоре с РБК отказался комментировать, обсуждалась ли идея конвертации привилегированных акций «Транснефти» в обыкновенные в правительстве.

В распространенном пресс-службой «Транснефти» комментарии подчеркивается, что «у членов совета директоров могут быть различные идеи» и что компания готова идеи обсуждать «со всеми акционерами». «И если это найдет поддержку у большинства, включая нашего основного акционера — государство — мы приложим все усилия на их реализацию», — заявили в компании.

Представитель Росимущества пока не ответил на запрос РБК.

Кирилл Дмитриев вошел в состав совета директоров на основании решения Росимущества (владеет 100% голосующих акций компании), говорится в сообщении на сайте компании, датированном 18 июля.

В мае Газпромбанк, управляющая компания которого стала крупнейшим владельцем привилегированных акций «Транснефти» (53,57%), сообщил, что РФПИ приобрел 0,43% привилегированных акций компании. Еще 1,49% приобрел Российско-китайский инвестиционный фонд.