Лидера Depeche Mode выписали из больницы в Минске

Вокалиста и лидера британского музыкального коллектива Depeche Mode Дейва Гаана выписали из 9-й городской клинической больницы в Минске в «удовлетворительном» состоянии. Он был госпитализирован накануне с кишечным расстройством, передает БЕЛТА.

В медучреждении рассказали агентству, что с утра Гаан был в «нормальном настроении, общался с врачами». Ему оказали необходимую помощь для скорейшего выздоровления, уточнили в больнице.

По словам собеседника агентства, музыкант лежал в обычной больничной палате, не предъявлял завышенных требований и «вел себя как обычный пациент».

Из-за того что Дейва Гаана госпитализировали за полтора часа до начала его концерта в Минске, мероприятие пришлось отменить. Об этом группа Depeche Mode сообщила в своем Facebook: «Мы с сожалением объявляем, что из-за болезни члена группы Depeche Mode не сможет выступать сегодня вечером в Минске, Беларусь».



Организаторы концерта пообещали рассмотреть возможность перенести концерт и извинились перед поклонниками группы.