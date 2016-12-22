На Новом Арбате начался пожар в «доме-книжке»

На Новом Арбате в Москве загорелся многоэтажный «дом-книжка». В пустующем здании, которое планировалось переделать в гостиницу, проводилась реконструкция

В Москве, на Новом Арбате, горит многоэтажное здание. Пожарные приступили к тушению пожара, сообщили РБК в МЧС.

«Подразделения только прибыли. Пока проводится разведка», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, на тушение пожара выехали 12 пожарных машин. Источник также сообщил, что, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека.

В МЧС сообщили ТАСС, что огонь охватил этаж, на котором были складированы стройматериалы. «На седьмом этаже горят помещения, приспособленные под склад стройматериалов, огнем частично охвачена отделка на шестом этаже», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, пожар начался в здании по адресу: Новый Арбат, дом 17, на уровне седьмого этажа. Площадь пожара составляет около 200 кв. м. В то же время, как уточняют очевидцы, горит здание по адресу: Новый Арбат, дом 15, принадлежащее девелоперской компании Capital Group.

Видео: РБК

Структура председателя совета директоров Capital Group Павла Тё купила у столичных властей «здание-книжку» площадью 28 тыс. кв. м в марте 2016 года по стартовой цене 2,4 млрд руб. После реконструкции в 2018 году здесь планируется открыть отель под управлением Pentahotels на 300 номеров. В Capital Group пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.

Фотографию горящей многоэтажки в своем Twitter опубликовал очевидец. На фото видно, что на месте пожара наблюдается сильное задымление.

Также в Twitter появилось видео пожара. По словам одного из очевидцев, перед началом пожара в здании был слышен хлопок. Как уточнили в МЧС, дом находился на реконструкции.

На нижних этажах здания расположено несколько кафе и ресторанов. В связи с пожаром ресторан «Обед-буфет», его персонал и посетителей эвакуируют, передает «РИА Новости». Численность персонала заведения составляет около 120 человек.

Позже в МЧС сообщили, что возгорание в «доме-книжке» удалось локализовать к 11:52.

Ранее, в 2014 году, стало известно, что к чемпионату мира по футболу в 2018 году в «зданиях-книжках» на Новом Арбате могут появиться гостиницы. Об этом сообщили в столичной администрации.