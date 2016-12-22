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МВД опровергло сообщения о сокращениях в отделах по борьбе с экстремизмом
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МВД опровергло сообщения о сокращениях в отделах по борьбе с экстремизмом
Политика, 11:18
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МВД опровергло сообщения о сокращениях в отделах по борьбе с экстремизмом

Распространенная в некоторых СМИ информация о сокращениях в территориальных подразделениях ГУ МВД по противодействию экстремизму (ГУПЭ) не соответствует действительности, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, данные региональные подразделения работают в обычном режиме и в «установленной штатной численности».

О сокращениях в территориальных подразделениях МВД по противодействию экстремизму сообщала газета «Известия» со ссылкой на источники. По их словам, 11 ставок в управлении столичного ГУПЭ МВД передали в Московский уголовный розыск. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах, где свободные ставки «передают в другие оперативные подразделения», отметили собеседники издания. Главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД на работу никого не берет. По словам работников ведомства, МВД таким образом пытается «подстраховываться» на случай передачи Росгвардии полномочий отдела по борьбе с экстремизмом.

На «прошлых выходных» (15–16 июля) сотрудники ГУПЭ переехали из офиса в здании на Садовой-Спасской улице в главное здание МВД, добавили собеседники «Известий».

Издание Life сообщало 22 мая о планах Росгвардии создать собственный орган уголовного розыска. По информации издания, ведомству могут передать «функции Центра противодействия экстремизму». Бойцы Росгвардии начнут «искать террористов, боевиков и экстремистов» вместе с ФСБ.

Росгвардия опровергла эту информацию, подчеркнув, что «выполняет свои задачи вне рамок оперативно-разыскной деятельности». Ранее первый заместитель главкома ведомства генерал-полковник Сергей Меликов также заявлял, что Росгвардия подготовит «соответствующих специалистов», если ей предоставят право заниматься оперативно-разыскной деятельностью.

Теги: сокращения , Росгвардия , ГУПЭ МВД
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