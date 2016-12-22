СМИ узнали о возможном закрытии рейсов S7 из-за проблем с метеосводками

Авиакомпании «Сибирь» и «Глобус», входящие в группу S7, могут отменить часть рейсов по некоторым направлениям из-за того, что в ряде локальных аэропортов перестали получать метеосводки. Об этом газете «Ведомости» сообщил генеральный директор авиакомпании «Сибирь» Владимир Объедков.

С прошлой недели ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», с которым сотрудничали компании, перестало предоставлять метеоданные по «большому количеству аэропортов». По словам Объедкова, «количество таких аэропортов критическое». Отсутствие прогноза погоды в пункте назначения — это нарушение правил предполетной подготовки. В процессе полета метеоданные поставляет Госкорпорация по организации воздушного движения (Госкорпорация ОрВД). На основе метеосводок диспетчер готовит маршрут рейса, подбирает запасной аэродром и рассчитывает топливо.

Два менеджера компании «Уральские авиалинии» подтвердили изданию, что такая проблема существует.

Гендиректор «Сибири» рассказал, что «Авиаметтелеком» перестал предоставлять авиакомпании прогноз погоды за неуплату. По приказу Минтранса с 24 марта плата за метеосводки включена в состав аэронавигационных сборов, которые авиакомпании оплачивают Госкорпорации ОрВД. Затем она должна самостоятельно перечислить оплату за услуги «Авиаметтелекому». Таким образом, у авиаперевозчиков нет оснований для того, чтобы платить за прогноз погоды ФГБУ. Несмотря на это, по словам Объедкова, «Авиаметтелеком» начиная с 27 марта выставил S7 счета «на десятки миллионов рублей».

При этом, по словам гендиректора «Авиаметтелекома» Марины Петровой, платить за метеосводки нужно по-прежнему ФГБУ. Аналогичной точки зрения придерживаются в Госкорпорации ОрВД. Петрова сообщила, что все авиакомпании, кроме S7 и «Уральских авиалиний», заключили соглашения с «Авиаметтелекомом» и получают необходимые данные.

Представитель одной из подконтрольных государству авиакомпаний сообщил «Ведомостям», что они были вынуждены заключить договор с ФГБУ, потому что, вопреки приказу Минтранса, полномочия по предоставлению метеосводок не передали в Госкорпорацию ОрВД.

По его словам, на встрече с замминистра транспорта Валерием Окуловым 7 июля авиакомпании пообещали с августа разорвать контракт с «Авиаметтелекомом». «В ответ Окулов разослал письма всем авиакомпаниям с просьбой договоры не разрывать», — пояснил собеседник издания.

Раннее, 10 июля, газета «Коммерсантъ» сообщила, что за прошлый год общие убытки российских авиакомпаний выросли до 10 млрд руб. При этом в статье говорится, что с января по апрель 2017 года авиакомпании увеличили пассажиропоток на 20,8%. По мнению президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимира Тасуна, это объясняется попытками удержать пассажиров низкими ценами.