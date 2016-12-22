СМИ узнали о планах структур Мамута продать Price.ru

Структуры предпринимателя Александра Мамута, владеющего группой компаний ​Rambler & Co, находятся в поиске покупателя на один из первых российских интернет-сервисов сравнения цен и подбора товаров Price.ru. Об этом газете «Коммерсантъ» сообщили получившие это предложение источник в интернет-отрасли, а также сотрудник инвестфонда.​

Цена актива, по словам одного из собеседников издания, составляет $5 млн. Процесс поиска покупателя на эту интернет-площадку, как замечает газета, начался меньше месяца назад. Этим, по информации источников газеты, занимается Deloitte. Соответствующие предложения ее представители, как уточнили «Коммерсанту», могли разослать по 20–30 инвестфондам и стратегическим инвесторам.

При этом ранее, как уточнил собеседник издания, Price.ru интересовался ретейлер «М.Видео». В апреле, как поясняет газета, он запустил собственный товарный агрегатор Goods.ru. Однако собеседник, близкий к акционерам «М.Видео», как пишет «Коммерсантъ», в свою очередь, заявил, что прежде в компании обсуждали с Rambler & Co «совместные проекты в области онлайн-трафика и упоминали Price.ru», однако интереса к покупке актива у «М.Видео» не было, как нет и сейчас. В пресс-службе «М.Видео» газете тем временем пояснили, что предложений о покупке Price.ru компании не поступало.

Факт того, что Price.ru выставлен на продажу, изданию также не подтвердил первый заместитель гендиректора Rambler & Co Максим Тадевосян. Не ответили на запросы газеты по этому поводу и в холдинговой компании Александра Мамута A&NN, а также в Deloitte.

Price.ru является одним из старейших проектов в Рунете. Он был запущен в 1997 году компанией «Прайс Экспресс», главой которого на тот момент являлся Аркадий Морейнис. Интернет-платформа создавалась​ как каталог для сравнения цен на компьютерную технику и офисное оборудование в интернете.

В 2006 году Rambler купил 51% этой компании, а спустя еще два года — полностью консолидировал ее. По данным Mediascope, в мае 2017 года аудитория Price.ru составила 1,7 млн пользователей, у его основного конкурента — «Яндекс.Маркет» — в этом же месяце было 19,4 млн пользователей.