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Производители попросили Минсельхоз проверить поставки молока из Ирана
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Производители попросили Минсельхоз проверить поставки молока из Ирана
Бизнес, 09:54
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Производители попросили Минсельхоз проверить поставки молока из Ирана

Производители молока обратились к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву с просьбой разобраться с поставками сухого молока из Ирана, Турции, Аргентины и Уругвая. Производителей беспокоит, что Иран реэкспортирует продукцию из третьих стран. Объем импортированного иранского молока за пять месяцев этого года в 4,6 раза превысил объем за весь 2016 год. Кроме того, вопросы вызвали цена и качество продукции. Письмо об этом Ткачеву направил Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), пишет газета «Коммерсантъ».

Претензии производителей касаются сухого цельного и сухого обезжиренного молока. Сухое обезжиренное молоко из Ирана стоит в среднем 114–133 руб. за килограмм, российского производства — 155 руб. за килограмм, отмечает издание.

Объем импорта сухого обезжиренного молока из указанных в письме четырех стран составил в 2016 году 12,5% от всего импорта, годом ранее этот показатель составлял 2,3%. В отношении продукции из этих стран также действует пониженная ставка пошлины, которая составляет 75% от обычной.

По данным газеты, в Министерстве сельского хозяйства обращение производителей получили. В ведомстве пообещали проанализировать ситуацию и допустили усиление контроля за импортируемым молоком.

Национальный союз производителей молока представляет интересы около 200 компаний, работающих на российском рынке, на их долю приходится 70% производимого в России молока и молочной продукции, говорится на сайте союза. В состав правления входят члены руководства «Русского молока», PepsiCo Россия, Danone и других компаний, президентом «Союзмолока» является депутат Госдумы Айрат Хайруллин.

Теги: импорт , Иран , Минсельхоз , молоко , «Союзмолоко»
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