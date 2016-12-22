Трамп призвал разработать проект на замену Obamacare «с чистого листа»

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев разработать законопроект о медицинском страховании в США, который должен прийти на смену программе ​экс-главы Соединенных Штатов Барака Обамы Obamaсare, так, чтобы тот начал работу «с чистого листа». Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Республиканцы сейчас должны просто отказаться от отмены Obamaсare и начать работать над новым проектом о медицинском здравоохранении, который начнет все с чистого листа», — написал он, добавив также, что демократы, по его мнению, присоединятся к этой инициативе.

Ранее, 18 июля, как пишет The Washington Post (WP), о своем несогласии с планом реформы системы здравоохранения Обамы заявили еще двое республиканцев — Майк Ли и Джерри Моран. Это, как уточняет Би-би-си, делает невозможным принятие законопроекта в его нынешнем виде, так как прежде ряды сторонников этого законопроекта, напоминает WP, покинули еще два парламентария из Республиканской партии — Рэнд Поль и Сьюзен Коллинз. Теперь, по данным изданий, республиканцы столкнулись с нехваткой голосов в Конгрессе — на 52 места они могли позволить потерять себе только два голоса, замечает Би-би-си, уточняя, что ожидается — все 46 демократов и два независимых парламентария будут голосовать против реформы Obamaсare.

Ранее, 16 июля, голосование по этому вопросу было отложено Сенатом США в связи с постоперационной реабилитацией республиканского сенатора Джона Маккейна. Ему прежде была проведена операция по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом.

В настоящий момент законопроект находится на рассмотрении верхней палаты Конгресса США.