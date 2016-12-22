Власти Гватемалы объявили чрезвычайное положение из-за состояния дорог

Совет министров Гватемалы объявил чрезвычайное общественное положение на дорогах, которые расположены на территории страны, говорится в сообщении в Twitter правительства страны со ссылкой на слова президента Джимми Моралеса.

По словам Моралеса, которые приводятся в другом сообщении, к разрушению дорог в стране привели попустительство и коррупция предыдущих властей страны.

Гватемальский лидер также сообщил о законопроекте, который, в частности, даст возможность упразднить замешанные в коррупционных схемах строительные компании, пишет газета Prensa Libre. Другой законопроект, анонсированный Моралесом, направлен на реформу системы госзакупок.

Дорожные сети, по его словам, разрушены в основном из-за отсутствия технического обслуживания.

Указ о чрезвычайном положении на дорогах вступает в силу 18 июля и будет действовать 30 дней. За исполнение указа будет отвечать Министерство связи и жилищного строительства (El Ministerio de Comunicaciones y Vivienda, CIV).