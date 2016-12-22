Кабмин утвердил список приоритетной для экспорта продукции
Экономика, 09:20
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Кабмин утвердил список приоритетной для экспорта продукции
Утвержден перечень продукции, товаров, работ и услуг, экспорт которых власти поддержат в приоритетном порядке. Соответствующее распоряжение, которое подписал 12 июля председатель правительства Дмитрий Медведев, опубликовали на сайте кабмина 18 июля.
В перечень включена продукция гражданского машиностроения, химической, фармацевтической, медицинской и легкой промышленности, агропромышленного комплекса.
В список вошли работы и услуги в туризме, образовании, здравоохранении, инжиниринге, строительстве, техническом обслуживании и ремонте, информационные и компьютерные услуги.
Данное распоряжение должно поддержать несырьевой экспорт, повышение доступности услуг, укрепление позиций отраслей экономики России.