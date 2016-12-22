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В Японии умер проработавший до 105 лет врач
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В Японии умер проработавший до 105 лет врач
Общество, 09:18
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В Японии умер проработавший до 105 лет врач

В Японии в возрасте 105 лет умер врач ​Сигэаки Хинохара, который проработал самого конца жизни. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Хинохара родился в 1911. С 1941 года он работал терапевтом в Международной клинике Святого Луки в Токио. В ходе карьеры он добился поста главного врача клиники и председателя совета директоров. В 1995 году на 84-м году жизни он лично принял участие в оказании помощи пострадавшим в результате теракта с использованием зарина в токийском метро.

Несмотря на свой возраст, Хинохара вел активную деятельность и был популяризатором здорового образа жизни. В 90 лет он опубликовал эссе «Жить с умением», разошедшееся тиражом 1,2 млн экземпляров. В том же возрасте он испытал себя в качестве дирижера оркестра. Хинохара регулярно устраивал музыкальные вечера в своей больнице. 105-й день рождения он отметил поездкой на Тайвань.

Хинохара был сторонником диеты и позитивного отношения к жизни, которое он сичтал залогом долголетия. «Будьте оптимистами. Делайте то, что вам хочется. Например, некоторые расстраиваются из-за того, что не удалось хорошо выспаться ночью, но, по большому счету, недосыпание — не такая уж проблема — скорее проблемой является само беспокойство по этому поводу», — цитирует его слова журнал Nipponia.

Причиной смерти врача, сообщает NHK, стала дыхательная недостаточность. Соболезнования в связи с его кончиной выразило правительство Японии. 

В марте в США скончался самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер — старший. Он умер в возрасте 101 года. в своем родовом имении в Покантико-Хиллз. На момент смерти он занимал в рейтинге Forbes он занимал 581-е место с состоянием $3,3 млрд.

Теги: Япония , медицина
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