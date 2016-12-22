Во время наводнения в Афганистане погибли 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли во время наводнения в района Сароби в центральной части столицы Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на заявление главы района Мохаммада Фахим Мусазая.

По данным агентства, причиной наводнения стали сильные дожди. В данный момент шесть человек ​числятся пропавшими без вести.

Мусазай сообщил, что в результате наводнения семь человек получили ранения. Стихией также были повреждены дома и посевы.

В понедельник, 17 июля, стало известно, что в результате наводнения в американском штате Аризона погибли девять человек. По данным CNN, инцидент произошел 15 июля. Сильный ливень спровоцировал подъем уровня воды в реке Верде. Из-за этого поток грязи и камней обрушился в естественный водоем, где купались люди.