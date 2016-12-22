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Учитель прокомментировал баннер против «Матильды» на футбольном матче
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Учитель прокомментировал баннер против «Матильды» на футбольном матче
Общество, 01:18
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Учитель прокомментировал баннер против «Матильды» на футбольном матче

Люди, вывесившее баннер против фильма «Матильда» на матче «Локомотив» — «Спартак», были «купленными». Об этом в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил режиссер картины Алексей Учитель.

Во время матча Суперкубка между командами«Спартак» и «Локомотив» 14 июля на трибунах обеих команд были вывешены баннеры против фильма. Алексей Учитель считает, что болельщики футбольных клубов не имеют «никакого отношения к произошедшему».

«​Как болельщики могут протестовать, если никто из них фильма не видел? Это просто бред. Лозунги вывесили купленные люди, не понимающие, что они пишут, ведь никакого отношения к реальности и фильму их призывы не имеют». — заявил Учитель. Он также отметил, что в данный момент обсуждает с юристами, насколько законно вывешивать на спортивном мероприятии «лозунги, не имеющие отношения к спорту». Он отметил, что это «в любом случае это незаконная акция, которая должна была мгновенное пресекаться».

Алексей Учитель в интервью телеканалу также прокомментировал действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая активно выступает против фильма. Режиссер заявил, что «депутат Поклонская может высказывать свое личное мнение», однако «сначала надо посмотреть фильм». «А все разговоры тех, кто видел только двухминутный трейлер, выглядят просто смешно. Как можно по двум минутам судить, о чем фильм?», — подчеркнул Учитель.

Наталья Поклонская дважды просила Генпрокуратуру проверить «Матильду». Первый запрос она сделала после обращения организации «Царский крест», которая обвинила картину в антирелигиозной пропаганде. Второй раз Поклонская попросила ведомство проверить сценарий и финансирование фильма.

Фильм «Матильда» посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Российской империи Николай II. Роль балерины сыграла польская актриса Михалина Ольшанска, а Николая II — артист Ларс Айдингер из Германии. Премьера должна пройти в октябре в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.

Наталья Поклонская сообщила, что более 40 тыс. человек из России и зарубежных стран заявили, что фильм «Матильда» оскорбляет их религиозные чувства. Она отмечала, что «не может не реагировать» на эти обращения. По ее словам, ее возмущает то, что главную роль в фильме сыграет актер, который снимался в «порнофильмах», и что российская императрица Александра Федоровна показана в фильме как «любительница оккультных наук».

Теги: «Локомотив» , Алексей Учитель , "Спартак" , "Матильда"
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